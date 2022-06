2022 WAN Awards entry: Merkurhuset, Kärdla City Pavilion and Späckhuggaren - Olsson Lyckefors Arkitektur

Merkurhuset, Kärdla City Pavilion and Späckhuggaren by Olsson Lyckefors Arkitektur is an entry in the Rising Star / Emerging Practice of the Year category of the 2022 WAN Awards

by Copy taken from 2022 entry