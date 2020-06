2020 WAN Awards entry: Christian Doppler Child and Adolescent Psychiatric Hospital Salzburg - Kaufmann + Partner Architekten and Kleboth und Dollnig ZT GmbH

Christian Doppler Child and Adolescent Psychiatric Hospital Salzburg by Kaufmann + Partner Architekten and Kleboth und Dollnig ZT GmbH is an entry in the Healthcare Category of the 2020 WAN Awards

by Copy taken from 2020 entry